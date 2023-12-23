"К главному тренеру есть кредит доверия. Головко – профессионал своего дела. Мы сразу договорились, что акцент в клубе будет сделан на молодых футболистов.

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Он умеет с ними работать, тем более через него прошло очень много молодых игроков, когда Головко возглавлял молодежные сборные Украины.

У нас клуб маленький с небольшим бюджетом и те футболисты, которые у нас есть, они, по сути, нигде не играли. Сейчас я вижу, что на них есть спрос, ими интересуются. Значит, это успех тренерского штаба, который с ними работает", – сказал Старенький в комментарии Українському футболу.

Напомним, по итогам первой части сезона Диназ вместе с Черниговом делят последнюю строчку группы Б Первой лиги. Как следствие, весной команда будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе выбывания.

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