"До головного тренера є кредит довіри. Головко – професіонал своєї справи. Ми відразу домовилися, що акцент у клубі буде зроблений на молодих футболістів.

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Він вміє з ними працювати, тим паче через нього пройшло дуже багато молодих гравців, коли Головко очолював молодіжні збірні України.

У нас клуб маленький з невеликим бюджетом і ті футболісти, які у нас є, вони, по суті, ніде не грали. Зараз я бачу, що на них є попит, ними цікавляться. Значить, це успіх тренерського штабу, який з ними працює", – сказав Старенький у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Діназ разом з Черніговом ділять останню сходинку групи Б Першої ліги. Як наслідок, навесні команда боротиметься за збереження прописки у другому за силою дивізіоні у Групі вибування.

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