Гонсало Монтиель был обвинён женщиной, с которой он был в день своего рождения в 2019 году.

В систему правосудия Аргентины была подана жалоба на предполагаемое сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах в отношении правого защитника сборной Аргентины Гонсало Монтиеля. Об этом информирует Marca.

Аргентина отгрузила семь мячей Кюрасао – видеообзор поединка с хет-триком и 100-м голом Месси за сборную

Предполагаемая жертва утверждает, что акт насилия произошёл 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения самого футболиста в его собственном доме. Она утверждает, что Гонсало надругался над ней сексуально, и что во время процесса к ним присоединились другие мужчины. При этом она не помнит, сколько именно мужчин приняло участие в предполагаемом акте насилия.

Потерпевшая является моделью и не употребляет алкоголь, но, сделав несколько глотков, "она потеряла сознание", – сказал её адвокат.

По словам адвоката, окружение Монтиеля начало угрожать женщине, когда футболист узнал о её намерении обратиться в полицию.

Зимой 2022 года Гонсало Монтиель выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Именно он реализовал победный пенальти в послематчевой серии с Францией.

Аргентина впервые после ЧМ сыграла дома: 83 тысячи фанов пристыдили Месси, шок партнера Мудрика, "послание" для ПСЖ