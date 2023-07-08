"Амарантовые" в следующем сезоне не сыграют в Серии Б и будут понижены в классе. Такое решение приняла Федерация футбола Италии.

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В частности, клуб обвиняют в финансовых нарушениях, а также в неуплате задолженности. Как информирует Джанлука Ди Марцио, руководство Реджины намерено подать апелляцию, чтобы обжаловать решение.

Напомним, что "амарантовых" тренирует экс-нападающий Милана Филиппо Индзаги. По результатам кампании 2022/23 Реджина заняла седьмое место в турнирной таблице Серии Б.

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