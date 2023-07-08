"Амарантові" в наступному сезоні не зіграють в Серії Б і будуть понижені у класі. Таке рішення ухвалила Федерація футболу Італії.

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Зокрема, клуб звинувачують у фінансових порушеннях, а також у несплаті заборгованості. Як інформує Джанлука Ді Марціо, керівництво Реджини має намір подати апеляцію, щоб оскаржити рішення.

Нагадаємо, що "амарантових" тренує екс-нападник Мілана Філіппо Індзагі. За результатами кампанії 2022/23 Реджина посіла сьоме місце в турнірній таблиці Серії Б.

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