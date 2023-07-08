Защитник Наполи и Южной Кореи Мин Че Ким продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.

Бавария намерена отпустить защитника Лукаса Эрнандеса в ПСЖ. Чтобы обеспечить надежность в обороне, мюнхенцы решили приобрести из чемпионского Наполи 26-летнего центрбека Мин Че Кима.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Бавария активировала опцион выкупа защитника. Итальянский клуб получит 50 миллионов евро за своего игрока. Мин Че Ким уже прошел медосмотр и согласовал личные детали контракта с мюнхенцами. Ожидается, что кореец подпишет соглашение к 2028 году.

Напомним, что Мин Че Ким перешел в Наполи из Фенербахче. Проведя в команде всего один сезон, он стал лидером и помог неаполитанцам взять долгожданное Скудетто. За Наполи защитник отыграл в кампании 2022/23 в 45 матчах, забив два гола.

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