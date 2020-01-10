Клуб Хави отреагировал на информацию о переговорах специалиста с Барселоной

Генеральный директор Аль-Садда Турки Аль-Али прокомментировал слухи о переговорах Барселоны с главным тренером катарской команды Хави.

"Ситуация с переходом Хави в Барселону естественна и ожидаема, потому что это его клуб, его дом, и в будущем он должен вернуться, но на сегодняшний день Хави – тренер Аль-Садда.

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Хави и его команда сконцентрированы на завтрашнем матче против Аль-Райана, и мы уверены, что клуб такого масштаба и с таким уровнем профессионализма будет обсуждать подобные вопросы через официальные каналы", – цитирует Аль-Али пресс-служба Аль-Садда.

Напомним, Хави Эрнандес возглавил Аль-Садд в мае прошлого года. Легендарный футболист Барселоны и сборной Испании завершил свою игровую карьеру именно в этом клубе.

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