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Клуб Хаві відреагував на інформацію про переговори фахівця з Барселоною

20:49 513 Читать на русском
Клуб Хаві відреагував на інформацію про переговори фахівця з Барселоною
Хаві Ернандес / фото: Аль-Садд

Генеральний директор Аль-Садда Турки Аль-Алі прокоментував чутки про переговори Барселони з головним тренером катарської команди Хаві.

"Ситуація з переходом Хаві в Барселону природна і очікувана, тому що це його клуб, його дім, і в майбутньому він повинен повернутися, але на сьогоднішній день Хаві – тренер Аль-Садда.

Керівництво Барселони після вильоту із Суперкубка зустрілося з Хаві

Хаві і його команда сконцентровані на завтрашньому матчі проти Аль-Раяна, і ми впевнені, що клуб такого масштабу і з таким рівнем професіоналізму буде обговорювати подібні питання через офіційні канали", – цитує Аль-Алі прес-служба Аль-Садда.

Нагадаємо, Хаві Ернандес очолив Аль-Садд у травні минулого року. Легендарний футболіст Барселони та збірної Іспанії завершив свою ігрову кар'єру саме в цьому клубі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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