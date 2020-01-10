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Руководство Барселоны после вылета из Суперкубка встретилось с Хави, – СМИ

10 января 15:09 514 Читати українською
Руководство Барселоны после вылета из Суперкубка встретилось с Хави, – СМИ
Хави / Getty Images

Барселона рассматривает вариант с приглашением бывшего хавбека клуба Хави на должность главного тренера.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль летали в Доху для встречи с легендарным хавбеком, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

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Руководство каталонцев обсудило с Хави потенциальное назначение на тренерский мостик команды. Переговоры состоялись 10 января, на следующий день после вылета Барселоны из Суперкубка Испании от Атлетико. Правда, утром испанская пресса уверяла, что провальный старт "блаугранас" в 2020 году не угрожает судьбе Эрнесто Вальверде, и он продолжит свою работу в столице Каталонии.

Напомним, Хави начал свою тренерскую карьеру летом прошлого года в катарском Аль-Садде. Сам испанец неоднократно подчеркивал свое желание вернуться в Барселону в статусе тренера.

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