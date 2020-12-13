Аталанта подходила к поединку против Фиорентины в середине таблицы с 3-матчевой безвыигрышной серией на внутренней арене. В расположении бергамасков еще и ухудшилась атмосфера – между Джан Пьеро Гасперини и лидерами команды натянутые отношения. Спор тренера с Папу Гомесом (отказался выполнять установку) в начале месяца во время матча Лиги чемпионов вообще видела вся Европа.

Дебютный гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 3:0

Сегодня капитан Аталанты остался в запасе, а вместо него в стартовом составе впервые после преодоления коронавируса появился Руслан Малиновский. Украинец вышел справа в атаке рядом с Сапатой. Последствия болезни в его действиях не замечались. Руслан играл в привычном стиле, раздавал передачи, отрабатывал назад после ошибок.

Чаще всего Малиновский открывался в правом полуфланге, стягивал на себя соперников и отдавал по диагонали на линию штрафной площади. В похожем эпизоде ​​он придумал первый момент в матче, забросив на Сапату – с передачи колумбийца плохо пробил Фройлер.

"Фиалки" достаточно плотно держали левую ногу Руслана, поэтому чаще всего он обострял со стандартов – все угловые и штрафные из-за отсутствия Гомеса исполнял именно украинец. Лучший из навесов прилетел на голову Ромеро. Центрбек пробил под перекладину, но парировал Дронговски. Голкипер Фиорентины вообще творил чудеса, вытаскивая "мертвые" удары Сапаты и Хатебура.

В конце первого тайма гости все же не устояли, когда Сапата и Гозенс прорвались в штрафную и открыли счет. Кризисная Фиорентина после недавней смены тренера (в начале ноября команду возглавил Чезаре Пранделли) не стала играть лучше. За весь первый тайм флорентийцы ответили лишь одним острым ударом Влаховича.

В начале второго Фиорентина активизировалась, но ничего осмысленного у ворот Аталанты не придумала. Зато выстрелила пушка Руслана Малиновского! Сапата заработал опасный штрафной, а украинец реализовал его роскошным ударом под штангу! Кто-то из "фиалок" пригнулся в стенке, голкипер даже не дернулся, мяч залетел в сетку, а Гасперини начал активно аплодировать Руслану.

Малиновский не сбавлял обороты и продолжал поставлять передачи в чужую штрафную. Партнеры не всегда успевали добраться до мяча, но по замыслу все выглядело грамотно. После перерыва украинец был менее вовлеченным в игру, однако не терял энергию и эффективность. В конце концов удалось трансформировать в гол один из многочисленных угловых Малиновского. Руслан подал, Джимшити сбросил на Толои, а тот сделал счет разгромным.

Вот это возвращение Малиновского! Он снова наказал Фиорентину, против которой феерил в начале 2020-го (ассист + гол). Когда уже все было понятно, Гасперини заменил украинца на Муриеля. Возможно, бережет на Ювентус? Уже в среду, 16 декабря, бергамаски встретятся с действующим чемпионом. Аталанта набрала 17 очков и поднялась на восьмое место. В борьбе за ЛЧ еще ничего не потеряно.

Малиновский, конечно, стал одним из лучших игроков сегодняшнего матча. Оценки статистических порталов: WhoScored – 8,1 (второй лучший балл), SofaScore – 8,2 (MVP поединка). Украинец забил первый гол в сезоне, отдал 4 передачи под удар, дважды успешно сыграл в отборе и выиграл 63% единоборств. А низкую точность передач (62%) можно объяснить постоянным желанием обострять и большим количеством подач с угловых.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті