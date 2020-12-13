"Гадаю, клуб повинен зробити рішучий вибір щодо цілей команди і тренера в майбутньому. Це стосується не лише результатів, а й поведінки та підготовки до матчів. Ми повинні дивитися вперед, адже стояти на місці – це шлях назад. Якщо клуб не єдиний з тренером, то це проблема.

Дебютний гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 3:0

Думаю, що Гомес був найважливішим гравцем цієї команди упродовж останніх 5 років. Я говорив це купу разів і нечасто залишав його поза складом. Але є різні ситуації... За ці два роки роль Папу стала для нас дещо обтяжливою. Суперники змінюються та адаптуються, щоб нейтралізувати наші переваги. Зараз нам потрібна довіра і відкритість до інших думок. Я не знаю, як ця ситуація буде вирішена", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що Гомес залишився на лаві запасних у матчі проти Фіорентини. Аталанта без аргентинця здобула розгромну перемогу 3:0.

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