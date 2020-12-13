Аталанта разобралась с Фиорентиной в 11 туре Серии А. Руслан Малиновский взял автором одного из голов. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Бергамаски открыли счет перед свистком на перерыв – отличился Госенс. Во втором тайме Руслан Малиновский удвоил преимущество хозяев, впервые забив в текущем сезоне. На 55 минуте хавбек сборной Украины реализовал штрафной удар, точно пробив метров с 23-х.

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Малиновский стал соавтором и третьего мяча – его подача с углового завершилась точным ударом Толои после скидки партнера. 3:0 – Аталанта разгромила "фиалок" и поднялась на 8 место.