Версаль может переехать в Лилль, чтобы соответствовать правилам стадионов Лиги 2.

ФК Версаль изучает вариант с переездом в другой город. Если команда из третьего французского дивизиона сможет повыситься в классе по итогам этого сезона, ей потребуется лицензия для выступления в Лиге 2. Однако стадион клуба не соответствует нормам, информирует L'Équipe.

Экс-звезда Динамо докатился до третьего дивизиона Франции – летом он шокировал животом после года без футбола

Сейчас Версаль занимает второе место в турнирной таблице третьего дивизиона.

В прошлом сезоне Версаль играл в четвёртом дивизионе, и после выхода в третий дивизион клуб был вынужден покинуть домашний стадион Монбаурон. Сейчас команда играет домашние матчи на стадионе Жан Буэн, который также используется регбийным клубом Стад Франсе. Однако на стадионе Жан Буэн искусственное покрытие, что запрещено правилами Лиги 2.

Руководство клуба думает над возможностью очередного переезда. Сейчас боссам клуба больше всего нравится вариант с проведением домашних игр на стадионе Лилля.

Напомним, что с лета 2022 года цвета Версаля защищает экс-игрок киевского Динамо Джермейн Ленс.