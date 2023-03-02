Версаль може переїхати в Лілль, щоб відповідати правилам стадіонів Ліги 2.

ФК Версаль вивчає варіант із переїздом в інше місто. Якщо команда з третього французького дивізіону зможе підвищитися в класі за підсумками цього сезону, їй буде потрібна ліцензія для виступу в Лізі 2. Однак стадіон клубу не відповідає нормам, інформує L'Équipe.

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Наразі Версаль посідає друге місце в турнірній таблиці третього дивізіону.

Минулого сезону Версаль грав у четвертому дивізіоні, і після виходу в третій дивізіон клуб був змушений покинути домашній стадіон Монбаурон. Зараз команда грає домашні матчі на стадіоні Жан Буен, який також використовується регбійним клубом Стад Франсе. Однак на стадіоні Жан Буен штучне покриття, що заборонено правилами Ліги 2.

Керівництво клубу думає над можливістю чергового переїзду. Наразі босам клубу найбільше подобається варіант із проведенням домашніх ігор на стадіоні Лілля.

Нагадаємо, що з літа 2022 року кольори Версаля захищає ексгравець київського Динамо Джермейн Ленс.