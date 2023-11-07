Аль-Иттихад проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов иракской Аль-Куве со счётом 0:2. Как информирует Relevo, в перерыве этой встречи главный тренер Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Сантуш поругался с форвардом Каримом Бензема. Наставник упрекнул своих подопечных в отношении к делу, а самого Бензема – в "оторванности" от дел команды. После этого французский форвард повысил голос на тренера.

Бензема и Ко превратились в худшую команду лиги, лидер феерит даже без Неймара: Саудовская Аравия

Согласно источнику, перепалка между тренером и самым звёздным игроком команды вышла за все рамки: перед всей командой двое мужчин ругались, выкрикивая нелитературные слова и выражения.

Сообщается, что по итогам этого конфликта руководство клуба заняло сторону Бензема – в последних девяти матчах команда одержала только две победы. Боссы Аль-Иттихада думают, как луше поступить, учитывая контракт Санту – в случае увольнения тренеру полагается серьёзная денежная компенсация.

Аль-Иттихад уже начал присматриваться к другим тренерам, мечтой клуба стало бы приглашение Зинедина Зидана. Если экс-наставника Реала не удастся заманить в Саудовскую Аравию, руководство Аль-Иттихада переключится на какого-нибудь другого французского специалиста. Так клуб хочет угодить двум французским звёздам своей команды, Бензема и Н'Голо Канте.

Израиль – ХАМАС: футболисты, которые расплатились за поддержку Палестины