Хулен Лопетеги рассматривает возможность ухода из Вулверхэмптона. В клубе готовы к такому развитию событий.

Испанский наставник Вулверхэмптона Хулен Лопетеги может покинуть свой пост из-за неудовлетворительной работы руководства "волков" на трансферном рынке этим летом, сообщает Mirror.

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По данным издания, 56-летний испанец обеспокоен составом, неспособным конкурировать в Премьер-лиге. Летом клуб продал ряд ведущих игроков, не найдя им замены.

Руководство "волков" знает о таких настроениях Лопетеги и уже разрабатывает план действий на случай его ухода, чтобы не остаться в затруднительном положении в начале сезона.

Летом Вулверхэмптон покинули такие игроки, как Рубен Невеш, Натан Коллинз, Коннор Коди, Адама Траоре и Рауль Хименес.

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