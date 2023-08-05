Хулен Лопетегі розглядає можливість відходу з Вулверхемптона. У клубі готові до такого розвитку подій.

Іспанський наставник Вулверхемптона Хулен Лопетегі може покинути свою посаду через незадовільну роботу керівництва "вовків" на трансферному ринку цього літа. Про це пише видання Mirror.

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56-річний іспанець занепокоєний тим, що залишився зі складом, нездатним конкурувати у Прем'єр-лізі. Влітку клуб продав кількох провідних гравців, не знайшовши їм заміни.

Керівництво "вовків" знає про такі настрої Лопетегі та вже розробляє план дій на випадок його відходу, щоб не залишитися в скрутному становищі на початку сезону.

Влітку Вулверхемптон покинули такі гравці, як Рубен Невеш, Натан Коллінз, Коннор Коді, Адама Траоре і Рауль Хіменес.

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