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Клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

2 апреля 23:21 39 Читати українською
Клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Клубы АПЛ все больше опасаются, что доиграть текущий сезон не удастся из-за пандемии коронавируса.

На 3 апреля запланирована видеоконференция с участием представителей всех 20 клубов чемпионата, где должны обсудить возможные варианты для завершения сезона.

АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира

По информации The Athletic, один из клубов АПЛ предложил доиграть чемпионат в Китае, который якобы уже поборол пандемию. Однако ожидается, что это предложение будет отвергнуто. Ведь перенос Премьер-лиги в другую часть света практически невозможен. Директор другого клуба АПЛ назвал эту идею пустой тратой времени.

Напомним, чемпионат Англии, как и большинство национальных первенств Европы, прерван из-за пандемии коронавируса. После 29 туров в АПЛ уверенно лидирует Ливерпуль, в зоне ЛЧ находятся Манчестер Сити, Лестер и Челси.

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