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Клозе: Мбаппе превзойдет мой рекорд по количеству голов на ЧМ

00:59 17 Читати українською
Клозе: Мбаппе превзойдет мой рекорд по количеству голов на ЧМ
Килиан Мбаппе / Фото footballcoin

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе верит в молодого французского таланта Килиана Мбаппе.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе считает, что французскому нападающему Килиана Мбаппе под силу превзойти его достижения.

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"Учитывая возраст Килиана, он должен сыграть еще на четырех чемпионатах мира. Вероятно, он повторит или превзойдет мой рекорд", – цитирует Клозе издание ESPN.

Напомним, на счету Клозе 16 голов в 24 матчах чемпионатов мира.

Мбаппе пока отметился 4 мячами на своем дебютном Мундиале.

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Теги
ЧМ 2018 Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Мирослав Клозе Мирослав Клозе
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