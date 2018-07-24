Клозе: Мбаппе перевершить мій рекорд за кількістю голів на ЧС

Колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе вірить у молодого французького таланта Кіліана Мбаппе.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу Мірослав Клозе вважає, що французькому нападнику Кіліану Мбаппе під силу перевершити його досягнення.

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"З огляду на вік Кіліана, він повинен зіграти ще на чотирьох чемпіонатах світу. Ймовірно, він повторить або перевершить мій рекорд", – цитує Клозе видання ESPN.

Нагадаємо, на рахунку Клозе 16 голів в 24 матчах чемпіонатів світу.

Мбаппе поки відзначився 4 м'ячами на своєму дебютному Мундіалі.

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