"Клоуны те, кто платили Гримму 20 тысяч евро в месяц": Вацко назвал свою версию неудачи швейцарца во главе УПЛ

Журналист Виктор Вацко поделился мыслями относительно неудовлетворительной работы УПЛ под руководством Томаса Гримма.

"Гримм – не клоун. Клоуны те, кто платил ему 20 тысяч евро в месяц. Он был как нейтральный человек в борьбе в украинском футболе – это его же цитата.

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Весь украинский футбол хотел нейтральное лицо на этом посту. Но одно дело – нейтральное лицо, а другое – компетентное, которое имеет достаточно авторитета и знаний, чтобы посадить всех за стол и достичь консенсуса", – сказал Вацко в эфире Вацко Live.

Напомним, Томас Гримм возглавил УПЛ два года назад, однако недавно швейцарец заявил, что не будет участвовать в новом голосовании.

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