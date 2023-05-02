После матча против Тоттехэма произошла стычка между главным арбитром и наставником мерсисайдцев. Юрген Клопп на эмоциях побежал кричать что-то четвертому арбитру, за что получил предупреждение. Немец заявил прессе: "Вы бы знали, что Тирни мне сказал, когда показывал желтую".

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Согласно информации Daily Mail, судейский орган, PGMOL, чьи официальные лица носят микрофоны, прослушал аудио и обжаловал заявления тренера Ливерпуля. Они намерены послать это аудио в Футбольную ассоциацию, которая расследует инцидент, а также изображения с его упорными празднованиями. Источник сообщает, что Юргену Клоппу грозит дисквалификация как минимум на один матч.

Это не первый случай, когда тренер Ливерпуля может быть наказан за свое несдержанное поведение к арбитрам. В октябре он заплатил штраф в размере 30 тысяч фунтов, а также пропустил один матч.

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