Після матчу проти Тоттехема відбулася сутичка між головним арбітром та наставником мерсисайдців. Юрген Клопп на емоціях побіг кричати щось до четвертого арбітра, за що отримав попередження. Німець заявив пресі: "Ви б знали, що Тірні мені сказав, коли показував жовту".

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Згідно з інформацією Daily Mail, суддівський орган, PGMOL, чиї офіційні особи носять мікрофони, прослухав аудіо та оскаржив заяви тренера Ліверпуля. Вони мають намір надіслати це аудіо в Футбольну асоціацію, яка розслідує інцидент, а також зображення з його занадто завзятими святкуваннями. Джерело повідомляє, що Юргену Клоппу загрожує дискваліфікація як мінімум на один матч.

Це не перший випадок, коли тренер Ліверпуля може бути покараний за свою нестриману поведінку до арбітрів. В жовтні він заплатив штраф у розмірі 30 000 фунтів, а також пропустив один матч.

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