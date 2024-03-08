С Юргеном Клоппом произошёл курьёз на пресс-конференции после матча со Спартой (5:1).

После разгрома Спарты со счётом 5:1 главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пребывал в отличном расположении духа. Один из чешских журналистов спросил у Юргена, кого из игроков Спарты он хотел бы видеть в составе Ливерпуля.

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"Летом я ухожу на пенсию. Вы хотите, чтобы я взял вашего игрока с собой в отпуск?", – ответил Клопп.

Сайт This is Anfield утверждает, что немецкий специалист неверно сформулировал предложение. "Конечно же, Юрген просто имел в виду, что покинет Ливерпуль летом, а не завершит тренерскую карьеру", – отметила редакция.

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