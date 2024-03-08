З Юргеном Клоппом стався курйоз на прес-конференції після матчу зі Спартою (5:1).

Після розгрому Спарти з рахунком 5:1 головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перебував у чудовому настрої. Один із чеських журналістів запитав у Юргена, кого з гравців Спарти він хотів би бачити в складі Ліверпуля.

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"Влітку я йду на пенсію. Ви хочете, щоб я взяв вашого гравця з собою у відпустку?", – відповів Клопп.

Сайт This is Anfield стверджує, що німецький фахівець неправильно сформулював речення. "Звичайно ж, Юрген просто мав на увазі, що покине Ліверпуль влітку, а не завершить тренерську кар'єру", – зазначила редакція.

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