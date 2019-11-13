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Клопп скептически оценил VAR

00:28 14 Читати українською
Клопп скептически оценил VAR
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), а также отметил, что в системе есть ошибки.

"VAR можно улучшить, системе есть куда развиваться. Но она никогда не будет на сто процентов точной, это знают все. Есть пара вещей, которые работают неверно. VAR должна улучшаться в направлении определения офсайдов и игры рукой. В УЕФА были хорошие идеи относительно того, как можно с этим разобраться. Все мы заинтересованы в улучшении системы.

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Место для ошибок все равно остается. Эти вещи выполняются людьми, и никто из нас не совершенен. Никто и не просит совершенства, мы лишь нуждаемся в правильных решениях", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне VAR работает во всех топ-5 чемпионатах Европы и Лиге чемпионов.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Видеоассистент арбитра (VAR)
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