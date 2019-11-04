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Лэмпард раскритиковал систему VAR в АПЛ

12:53 41 Читати українською
Лэмпард раскритиковал систему VAR в АПЛ
Фрэнк Лэмпард / Globallookpress

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением относительно использования системы VAR в английской Премьер-лиге.

"С VAR не всё так хорошо. Принятие любого решения занимает слишком много времени. Это означает, что они не уверены, так почему бы не использовать экраны на поле? Я знаю, что применение экранов – это немного спорная вещь, ведь каждый человек может начать требовать использовать их и тем самым оказывать давление на судей.

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Но если мы говорим, что есть «серые зоны», и отменяем решения лишь потому, что один из судей находится в другом месте, чем главный арбитр, и поэтому считает, что то или иное нарушение больше похоже на пенальти, то мы действительно находимся в опасном положении. Выходит, что каждую неделю мы будто подбрасываем монету", – приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, Челси после 11-ти туров занимает четвертое место и отстает от лидера чемпионата Ливерпуля на восемь очков.

Челси переиграл Уотфорд, Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

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Теги
Англия Челси Челси Видеоассистент арбитра (VAR) Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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