Ватару Эндо стал игроком Ливерпуля. Японец будет выступать на Энфилде под руководством Клоппа.

Ливерпуль объявил о подписании японского полузащитника Ватару Эндо, последним клубом которого был немецкий Штутгарт. Об этом пишет пресс-служба "красных".

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Футболист заключил контракт с клубом на три года – до лета 2026 года. Финансовые аспекты соглашения не сообщаются, однако инсайдеры пишут о 19 миллионах евро.

Эндо перешел в Ливерпуль после четырех сезонов в Штутгарте, где он провел 133 матча и забил 15 голов после переезда в Германию в 2019 году.

Напомним, этим летом в Саудовскую Аравию уехал бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон. Также летом команду покинул перебравшийся в Аль-Иттихад бразильский опорник Фабиньо.

Эндо может закрыть позицию опорного полузащитника. Японец стал пожарным вариантом Ливерпуля – "красные" провалили трансферы Кайседо и Лавии.