"Великолепная борьба, хорошая, напряженная игра – именно такими должны быть дерби. Это моя первая победа на Олд Траффорд. Думаю, это удачное время для такого достижения. Мы заслужили победу, именно это нам и требовалось.

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Мы остаемся в борьбе за ЛЧ. На этот раз мы сделали все, что от нас зависело. Игра была интенсивной, теперь мы должны быстро восстановиться и продолжить. Впереди действительно тяжелые игры. У Вест Брома уже нет никакого давления, а это может творить удивительные вещи. Бернли с поддержкой фанатов – непростая игра. Потом посмотрим, что нам делать с Кристал Пэлас.

Мы обязаны выиграть эти матчи. Именно поэтому ничьи с Ньюкаслом и Лидсом воспринимались, как поражение. Возможность попасть в Лигу чемпионов – это большое дело", – цитирует Клоппа ВВС.

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