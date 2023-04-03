"Роджерс и Поттер – два фантастических тренера, но все может пойти не так, и тогда лица, принимающие решение, могут внести изменения. Есть какие-то обстоятельства, по которым, вероятно, я сам все еще сижу здесь!

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Я понимаю, что продолжаю работать благодаря тому, чего мы добились в прошлом, но не в этом сезоне. Не нужно бояться, я здесь для того, чтобы доставлять всем удовольствие. Я полностью согласен, что сезон складывается неудачно, но мы должны во всем разобраться", – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Челси встретится с Ливерпулем в АПЛ уже завтра, 4 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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