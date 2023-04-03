"Роджерс і Поттер – два фантастичні тренери, але все може піти не так, і тоді особи, які ухвалюють рішення, можуть внести зміни. Є якісь обставини, через які, ймовірно, я сам усе ще сиджу тут!

Челсі офіційно оголосив про відставку Поттера

Я розумію, що продовжую працювати завдяки тому, чого ми досягли в минулому, але не в цьому сезоні. Не потрібно боятися, я тут для того, щоб приносити всім задоволення. Я повністю згоден, що сезон складається невдало, але ми повинні в усьому розібратися", – сказав Клопп на прес-конференції.

Нагадаємо, Челсі зустрінеться з Ліверпулем в АПЛ вже завтра, 4 квітня, о 22:00 за київським часом.

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне