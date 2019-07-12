Клопп прокоментував майбутні трансфери Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп привідкрив трансферні плани Ліверпуля.

"Чи буде Ліверпуль активним в поточне трансферне вікно? Ми вже зробили придбання. Окслейд-Чемберлен, Раян Брюстер не грали в минулому році. Сьогодні всі молоді хлопці – нові гравці для нас.

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Трансферний ринок відкритий, я точно не знаю, коли він закриється? 8 серпня? Це чудова країна, у всій Європі обговорювали ідею закривати вікно раніше, і єдина країна, яка зробила це, – Англія. Тому в нас воно закриється на три тижні раніше за інших.

Подивимося, що ми зробимо, але я не думаю, що це не буде для нас найбільше трансферне вікно за весь час", – цитує Клоппа Sky Sports.

Під час поточного трансферного вікна Ліверпуль підсилився поки одним гравцем – 17-річний нідерландським захисником Сеппом Ван ден Бергом.

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