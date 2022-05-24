В Англии завершился сезон. Некоторые разочаровали, некоторые удивили, а теперь посмотрим, кто не на своем месте в турнирной таблице.

Очки – неоспоримый показатель успеха команды, но на дистанции качество футбола гораздо лучше отражает модель xG. Infogol показал турнирную таблицу АПЛ, сформированную на основе xG (разница между ожидаемыми забитыми голами и ожидаемыми пропущенными).

Первая пятерка расположилась "правильно". Все на своих местах. Единственная ремарка – Манчестер Сити увереннее должен был брать титул (+6 от Ливерпуля). А вот Манчестер Юнайтед, занявший шестое место, наиграл лишь на 9. Как и Вест Хэм, которому немного "повезло" залететь в еврокубки.

Еще больше повезло Лестеру. В модели xG команда Брендана Роджерса стоит в зоне вылета, а в реальной таблице – восьмая. Обратная ситуация с командой Миколенко. Эвертон должен был спокойно финишировать в середине пелотона, даже не думая о вылете. Значительно большего заслужили симпатичные Кристал Пелас (Патрик Виейра выдал сильный прогресс), Брентфорд и Брайтон.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд