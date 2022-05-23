Рулевой Ливерпуля Юрген Клопп похвалил подопечных за победу над Вулвз (3:1), хотя этого и не хватило для титула.

"Ребята провели невероятный чемпионат. Все путешествие 2021-2022 годов абсолютно исключительно. Поздравляю Манчестер Сити и Хосепа Гвардиолу, весь персонал и всех игроков, весь клуб с тем, что они стали чемпионами. Мы были близки, но в конце концов этого недостаточно.

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1 – видео голов и обзор матча

Был один момент, когда я услышал счет 3:2 в их матче, а затем на секунду наши фанаты сорвались, и я подумал, что Вилла сравняла счет. Это был хороший момент, но он длился всего секунду", – цитирует Клоппа ВВС.

Сезон для Ливерпуля еще не завершен. "Красные" уже выиграли Кубок Англии и Кубок лиги, а 28 мая попытаются одолеть Реал в финале ЛЧ.

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