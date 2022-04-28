То, о чем сегодня днем ​​сообщили английские СМИ, стало реальностью. Юрген Клопп и его помощники заключили новые контракты с клубом, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Детали соглашения не уточняются, но ранее звучала информация о сделке до 30 июня 2026 года. Предыдущие контракты тренерского штаба действовали до лета 2024-го.

"Есть так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать то, что чувствую сейчас. В этом месте есть много вещей, которые можно полюбить. Я знал это еще до приезда сюда, а после этого только убеждаюсь. Спросил себя: "Правильно ли для Ливерпуля, если я останусь дольше?" Вместе с помощниками пришли к выводу, что правильно", – заявил Юрген после подписания контракта.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015-го – соответственно, тренер может отметить 10-летний юбилей работы в клубе. За это время немец выиграл чемпионский титул АПЛ, Лигу чемпионов, и еще раз проиграл в финалах ЛЧ и ЛЕ. В сезоне 2021/22 мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии, находятся в шаге от финала ЛЧ и занимают второе место в АПЛ.

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