Напередодні 54-річний Юрген Клопп уклав нову угоду з мерсисайдським клубом. Попередній контракт завершувався влітку 2024-го, а новий розрахований до 30 червня 2026-го. Раніше тренер планував покинути клуб, але вирішив змінити своє рішення. За словами Клоппа, важливу роль у цьому відіграла його дружина Улла.

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"Коли я говорив про відхід влітку 2024 року, насправді це була приватна угода. Найважливіший контракт, який я підписав у житті – з моєю дружиною Уллою. Якось ми сиділи на кухні за столом, Улла сказала: "Я не бачу можливості, щоб ми їхали звідси у 2024 році". І я подумав: "Що?" Вона знову: "Ні, справді, подивись на цих людей, які нас оточують". Ви можете не знати, наприклад, Лізу чи Даніеля, але вони є дуже важливими для нас.

Була ще одна важлива розмова – з Пепейом Лейндерсом (асистент Клоппа – прим.). Він – теж одна із головних причин того, що я вирішив залишитися. У ньому стільки енергії. Ця людина горить своєю справою, наш зв'язок виходить за межі футбольних речей.

Атмосфера, яка панує в клубі, є неймовірною. Ліверпуль – як єдина сім'я. Можливо, нас чекають ще кращі часи. Я хочу бути частиною цього, хоча й розумію всю відповідальність", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го – відповідно, тренер може відзначити 10-річний ювілей роботи в клубі. За цей час німець виграв чемпіонський титул АПЛ, Лігу чемпіонів, та ще по разу програв у фіналах ЛЧ і ЛЄ. У сезоні 2021/22 мерсисайдці вже виграли Кубок ліги, вийшли у фінал Кубка Англії, перебувають за крок від фіналу ЛЧ та посідають друге місце в АПЛ.

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