Недавно 75-летний Свен-Ёран Эрикссон сообщил, что болеет неоперабельной формой рака поджелудочной железы. Прогнозы врачей неутешительны – бывшему тренеру Лацио, Манчестер Сити и сборной Англии дают еще максимум год жизни.

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Последним местом работы шведского тренера была сборная Филиппин. По словам Свена-Йорана, одной из его целей была работа в Ливерпуле – наставник очень хотел поработать в этом клубе.

Юрген Клопп – действующий наставник Ливерпуля – озвучил необычное предложение. Он готов дать возможность Эрикссону на один день стать главным тренером мерсисайдцев. Не исключено, что идея Клоппа воплотится в жизнь еще в сезоне 2023/24.

"Мы будем очень рады видеть Свена-Ёрана Эрикссона. Приглашаем его в Ливерпуль. Если он захочет, то может поработать вместо меня в течение дня. Я уверен, что он сможет провести в Ливерпуле несколько отличных часов", – цитирует Клоппа The Times.

Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с 2015 года. Под руководством немецкого тренера мерсисайдцы впервые за 30 лет выиграли АПЛ и трижды играли в финале Лиги чемпионов, один из которых выиграли (сезон 2018/19).

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