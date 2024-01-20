Нещодавно 75-річний Свен-Йоран Еріксон повідомив, що хворіє на неоперабельну форму раку підшлункової залози. Прогнози лікарів невтішні – колишньому тренеру Лаціо, Манчестер Сіті та збірної Англії дають ще максимум рік життя.

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Останнім місцем роботи шведського тренера була збірна Філіппін. За словами Свена-Йорана, однією з його мрій була робота в Ліверпулі – наставник дуже хотів попрацювати в цьому клубі.

Юрген Клопп – чинний наставник Ліверпуля – озвучив незвичну пропозицію. Він готовий дати можливість Еріксону на один день стати головним тренером мерсисайдців. Не виключено, що ідея Клоппа втілиться у життя ще в сезоні 2023/24.

"Ми будемо дуже раді бачити Свена-Йорана Еріксона. Запрошуємо його в Ліверпуль. Якщо він захоче, то може попрацювати замість мене впродовж дня. Я впевнений, що він зможе провести в Ліверпулі кілька чудових годин", – цитує Клоппа The Times.

Нагадаємо, Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року. Під керівництвом німецького тренера мерсисайдці вперше за 30 років виграли АПЛ та тричі грали у фіналі Ліги чемпіонів, один із яких виграли (сезон 2018/19).

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