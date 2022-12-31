"Я уже видел такое в своей карьере и действительно сочувствую ему. Такое случается в футболе, хотя трудно представить большую неудачу. Ты защитник, летишь на полной скорости и просто не ждешь, что мяч попадет в тебя от штанги.

Дубль автоголов за 7 минут в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Результат прекрасен, но все видели нашу игру. Она была не лучшей. Мы пропустили после удара, начавшегося с их удара от ворот. Нас попросту не было в том моменте. Проигрывать 0:1 против контратакующей команды сложно, и у нас были проблемы. Потом были два автогола, но в целом вторая атака получилась блестяще, хотя Дарвин и попал в штангу", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, Ливерпуль почти весь первый тайм не мог ничего сделать с обороной Лестера, однако Фас двумя самострелами за 7 минут принес "красным" победу.

Ливерпуль благодаря двум автоголам одержал волевую победу над Лестером, Вест Хэм проиграл пятый раз подряд