Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп навіть не думає зловтішатися з оборонця Лестера Ваута Фаса, який забив 2 автоголи у матчі проти мерсисайдців.

"Я вже бачив таке у своїй кар'єрі і справді співчуваю йому. Таке трапляється у футболі, хоча важко уявити більшу невдачу. Ти захисник, летиш на повній швидкості і просто не чекаєш, що м'яч влучить у тебе від стійки.

Дубль автоголів за 7 хвилин у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Результат прекрасний, але всі бачили нашу гру. Вона була не найкращою. Ми пропустили після удару, який почався з їхнього удару від воріт. Нас просто не було в тому моменті. Програвати 0:1 проти контратакувальної команди складно, і ми мали проблеми. Потім були два автоголи, але загалом друга атака вийшла блискуче, хоч Дарвін і влучив у стійку", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, Ліверпуль майже весь перший тайм не міг нічого вдіяти з обороною Лестера, проте Фас двома самострілами за 7 хвилин приніс "червоним" перемогу.

Ліверпуль завдяки двом автоголам здобув вольову перемогу над Лестером, Вест Хем програв вп'яте поспіль