"На Стэмфорде всегда непросто. Но игра мне понравилась. Обе команды старались играть в свою игру, создавать моменты, достигать результата. В конце тайма мы получили преимущество и смогли этим воспользоваться. Наш собственный футбол мне понравился в первом тайме, были действительно хорошие моменты, но не забили.

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После красной карточки второй тайме – это другая игра. Мы продолжали работать с мячом, позволили им бежать, забили голы, затем пенальти, Алиссон спас, поэтому все в порядке. Все приложили усилия для достижения результата

Мне понравилась игра Тияго. Мы выпустили его, когда шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Ребята старались ему помочь. В обороне ему пока непросто, но в нападении с мячом он проявил себя очень хорошо. Идеальное начало для него. Также мне понравились оба гола. В первом моменте – отличная игра головой, но еще лучше было движение Садио. А во втором Мане был вознагражден за прессинг вратаря", – цитирует Клоппа ВВС.

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