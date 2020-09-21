"На Стемфорді завжди непросто. Але гра мені сподобалася. Обидві команди прагнули грати в свою гру, створювати моменти, досягатия результату. В кінці тайму ми отримали перевагу і змогли цим скористатися. Наш власний футбол мені сподобався в першому таймі, були дійсно хороші моменти, але не забили.

Дикий фейл Кепи та дубль Мане у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 0:2

Після червоної картки другий тайм –це інша гра. Ми продовжували працювати з м'ячем, дозволили їм бігти, забили голи, потім пенальті, Аліссон врятував, тому все в порядку. Всі доклали зусиль для досягнення результату

Мені сподобалася гра Тьяго. Ми випустили його, коли йшла гра 11 на 10, і він міг керувати ритмом матчу. Хлопці намагалися йому допомогти. В обороні йому поки непросто, але в нападі з м'ячем він проявив себе дуже добре. Ідеальний початок для нього. Також мені сподобалися обидва голи. У першому моменті – відмінна гра головою, але ще кращим був рух Садьйо. А в другому Мане був винагороджений за пресинг воротаря", – цитує Клоппа ВВС.

Челсі – Ліверпуль: Мане прибив імпотентних господарів, фатальний Кепа, старанний Вернер, Тьягу з коліс показує топ-клас