Накануне "красные" уступили Брентфорду (1:3) и прервали победную серию в АПЛ. Ливерпуль рискует отстать от зоны Лиги чемпионов уже на 6 очков, а легенда мерсисайдцев Джейми Каррагер обеспокоен регрессом команды.

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"Как только интенсивность игры растет, у Ливерпуля начинаются проблемы. Это стало проблемой команды на протяжении всего сезона. Им нужно играть медленнее, ведь когда темп возрастает, футболисты перестают успевать за соперниками.

Это нетипично для Ливерпуля, ведь визитной карточкой команды как раз является быстрая и интенсивная игра. Похоже, команда стареет, а эпоха этого Ливерпуля подходит к концу. Не знаю, что с ними произошло. За 4,5 года клуб купил одного полузащитника – Тьяго Алькантару.

Это не было бы проблемой, если бы два других игрока середины поля останавливали атаки соперников. Говорят о Беллингеме, но у Ливерпуля нет проблем с выходом в атаку. Некому сдерживать соперников. Фабиньо стареет, у Хендерсона уже нет прежней энергии. Эллиотт и Карвалью – отличные футболисты, но несколько иного типа.

В прошлом сезоне команда боролась за 4 трофея. Сейчас – только за попадание в Лигу чемпионов. Как такому позволили случиться? Эта команда играет на старом багаже. Да, Ливерпуль подписал Гакпо, но если они зимой не купят полузащитника, то на путевку в Лигу чемпионов нет никаких шансов. Требуется минимум один игрок в центр поля, а лучше 2-3. Не обязательно, чтобы все сразу играли, хотя бы для ротации.

Нынешний Ливерпуль – это не команда Юргена Клоппа. Я хочу знать, почему это произошло. Ливерпуль год за годом кого-то продавал и кого-то покупал, но сейчас клуб просто обязан потратить 200 миллионов фунтов", – цитирует Каррагера Sky Sports.

К слову, в зимнее окно Ливерпуль уже совершил один трансфер – к составу мерсисайдцев присоединился нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

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