Клопп: Подготовка в Эвиане – самый важный этап сезона

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил важность предсезонной подготовки.

"Хорошие результаты в контрольных матчах помогают обрести уверенность, но это не самое важное.

Клопп назвал 4 клуба, которые могут себе позволить все – тренер Ливерпуля не завидует "богачам"

Главное иметь хорошие физические кондиции перед очень длинным сезоном, надо готовиться к играм. Осталось не так много времени для тренировок.

Необходимо было очень интенсивно заниматься в течение 3 недель. Играли поединки в разных кондициях.

Честно говоря, подготовка в Эвиане – самый важный этап сезона. После матча за Суперкубок Англии с Манчестер Сити у нас будет всего 5 дней до поединка с Норвичем", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів