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Клопп: Подготовка в Эвиане – самый важный этап сезона

19:53 13 Читати українською
Клопп: Подготовка в Эвиане – самый важный этап сезона
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил важность предсезонной подготовки.

"Хорошие результаты в контрольных матчах помогают обрести уверенность, но это не самое важное.

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Главное иметь хорошие физические кондиции перед очень длинным сезоном, надо готовиться к играм. Осталось не так много времени для тренировок.

Необходимо было очень интенсивно заниматься в течение 3 недель. Играли поединки в разных кондициях.

Честно говоря, подготовка в Эвиане – самый важный этап сезона. После матча за Суперкубок Англии с Манчестер Сити у нас будет всего 5 дней до поединка с Норвичем", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Межсезонные сборы Ливерпуль Ливерпуль
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