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Клопп: Підготовка в Евіані – найважливіший етап сезону

19:53 22 Читать на русском
Клопп: Підготовка в Евіані – найважливіший етап сезону
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив важливість передсезонної підготовки.

"Хороші результати в контрольних матчах допомагають здобути впевненість, але це не найважливіше.

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Головне мати хороші фізичні кондиції перед дуже довгим сезоном, треба готуватись до ігор. Залишилось не так багато часу для тренувань.

Необхідно було дуже інтенсивно займатись протягом 3 тижнів. Грали поєдинки у різних кондиціях.

Чесно кажучи, підготовка в Евіані – найважливіший етап сезону. Після матчу за Суперкубок Англії з Манчестер Сіті у нас буде лише 5 днів до поєдинку з Норвічем", – цитує Клоппа Sky Sports.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Міжсезонні збори Ліверпуль Ліверпуль
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