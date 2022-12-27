Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что в Премьер-лиге нужно снова ввести правило пяти замен.

"Я был бы за, безусловно. Такая интенсивность для футболиста высшего класса в Англии – это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию, это неправильно.

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Не все команды проводят одинаковое количество матчей. Это настоящая проблема. Игрокам после травм и болезней приходится немедленно возвращаться в поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля .

Напомним, правило пяти замен ввели в разгар пандемии, но в сезоне 2021/22 его упразднили.