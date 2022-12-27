Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що у Прем'єр-лізі треба знову ввести правило п'яти замін.

"Я був би за, безперечно. Така інтенсивність для футболіста найвищого класу в Англії – це на межі. Потрібна згода 14 клубів англійської Прем'єр-ліги, щоб змінити ситуацію, це неправильно.

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Не всі команди проводять однакову кількість матчів. Це справжня проблема. Гравцям після травм та хвороб доводиться негайно повертатися на поле. В інших клубах не хочуть робити по п'ять замін. Я не бачу можливості змінити це, якщо чесно", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, правило п'яти замін ввели у розпал пандемії, але в сезоні 2021/22 його скасували.

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