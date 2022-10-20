Энтони Тейлор имел все основания остановить атаку Манчестер Сити в конце встречи при счёте 1:0 в пользу Ливерпуля.

Главный арбитр матча Ливерпуль – Манчестер Сити Энтони Тейлор остановил атаку гостей из-за тяжести нарушения, то есть для демонстрации красной карточки для главного тренера хозяев Юргена Клоппа. Об этом информирует журналист ВВС Майк Майней в своём Твиттере.

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Если бы нарушение правил человеком, который оказывает прямое влияние на игру, не считалось бы столь серьезным, судья не стал бы останавливать матч.

Напомним, Клоппу были выдвинуты обвинения за ругань в адрес лайнсмена во время матча с Ман Сити. Немецкий специалист должен ответить на эти обвинения до пятницы, 21 октября.

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