"У нас в распоряжении есть игроки, поэтому пока мы можем выставить 11 игроков, будем бороться за очки. Мы настоящий отряд. Чем больше у нас проблем, тем лучше мы держимся. Мы не ищем оправданий.

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Матч за матчем мы принимаем этот вызов. Не бывает сезона без травм. Наша проблема в том, что игроки одной позиции получают тяжелые травмы, но никто не жалеет себя. Мы будем бороться изо всех сил.

В воскресенье Хендо и Трент недоступны. Что касается остальных игроков – посмотрим. Фабиньо и Тьягу хорошо восстанавливаются, Окслейд-Чемберлен тоже. Они близки к возвращению, но увидим", – цитирует Клоппа Anfield Watch.

Напомним, что матч Ливерпуль – Лестер состоится в воскресенье, 22 ноября, на Энфилде.

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