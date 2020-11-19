Дания продолжает страдать из-за нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку. УЕФА может перенести матч Митьюлланд – Ливерпуль (9 декабря) на нейтральное поле, сообщает Daily Mail.

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Если бы Ливерпуль согласился играть в Дании, то после матча и возвращения в Англию "красным" пришлось бы идти на 14-дневный карантин. Мерсисайдцы не могут позволить себе такой паузы, поэтому приходится искать альтернативное решение. "Хозяином" матча может стать Вестфален, хорошо знакомый Юргену Клоппу за 7 годами работы в дортмундской Боруссии.

Добавим, что после 3 туров Ливерпуль набрал максимум очков и возглавляет группу D. Митьюлланд с пустыми руками – последний.

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